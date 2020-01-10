На Житомирщине умер 6-летний ребенок от гриппа

В Бердичевском районе Житомирской области умерла шестилетняя девочка от осложнений после гриппа.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные от председателя Бердичевского районного совета Максима Самчика. Отмечается, что больную шестилетнюю девочку из поселка Гришковцы госпитализировали 5 января в Житомирскую областную детскую больницу.

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"По моей информации, ребенок лечился в Житомирской областной детской больнице, там и умер. Я не знаю официальных результатов медицинских заключений, поэтому только после получения результатов сможем говорить об окончательных причинах смерти ребенка", – сказал Самчик.

Как пишет областной лабораторный центр, в течение последних двух недель на Житомирщине зарегистрированы 8 случаев лабораторно подтвержденного гриппа – в мазках из зева определен вирус гриппа А (H1N1) пандемический, который еще называют "свиным гриппом".

Информацию о смерти ребенка областной лабораторный центр также подтвердил.

"К сожалению, одна больная в Житомире умерла. Больная очень поздно обратилась за медицинской помощью и уже была в очень тяжелом состоянии, против гриппа не прививалась", – говорится в источнике.

Что известно о гриппе А (H1N1)?Его называют "свиным гриппом". Это крайне инфекционное острое респираторное заболевание свиней и людей, вызываемое одним из нескольких вирусов свиного гриппа А. Вирус распространяется воздушно-капельным путем, при прямом и косвенном контакте. Как правило, клинические симптомы вируса схожи с симптомами сезонного гриппа. Но клиническая картина варьируется в широких пределах – от бессимптомной инфекции до тяжелой пневмонии с летальным исходом.

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