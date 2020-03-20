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Нацгвардия охраняет больницу на Киевщине, где госпитализируют больных коронавирусом

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Инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве, куда госпитализируют пациентов с подозрением на коронавирус, охраняют военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщила врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса Ольга Голубовская в эфире одного из телеканалов.

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На выходных были неописуемые события, когда здоровые люди ломились в инфекционное отделение, чтобы пройти тестирование на коронавирус. Сейчас в Александровской больнице дежурит Нацгвардия, поэтому отделение уже работает спокойнее,
– рассказала Голубовская.

По словам врача, "всех протестировать невозможно".

"Всех протестировать невозможно, это никто не может себе позволить, даже система здравоохранения США. Но, конечно, у нас будет расширение доступа к тестированию", – отметила Голубовская.

Ранее в эфире другого телеканала она заявляла, что больных Украине может быть от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч. Она добавила, что точную цифру знать невозможно, ведь в Украине экспресс-тестов уже нет. Впрочем, их должны доставить в субботу.

Почему к противодействию коронавирусу привлекли Нацгвардию?
Режим чрезвычайной ситуации введен в трех областях: Киевской, Житомирской, Черновицкой. В связи с распространением эпидемии коронавируса в Украине, военнослужащие Национальной гвардии привлечены к проведению ограничительных карантинных мероприятий. Только за минувшие сутки правоохранители составили 405 админпротоколов, открыто 6 дел за нарушение правил карантина.

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Что грозит за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

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Коронавирус: симптомы у людей, профилактика и как пытаются лечить Covid-2019
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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение Нацгвардія Новости Киева
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