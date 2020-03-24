Начали тестирование лекарств против осложнений коронавируса

Канадские ученые начали исследования по применению противовоспалительного препарата колхицин для снижения риска легочных осложнений и смерти, связанных с новым коронавирусом.

У нескольких пациентов с коронавирусом возникают серьезные осложнения из-за всплеска активированных иммунных клеток в легких, его называют "цитокиновым штормом". В этом состоянии иммунная система чрезмерно реагирует и повреждает легочную ткань, что приводит к острой дыхательной недостаточности, сообщает medicalxpress.

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Команда во главе с Жан-Клодом Тардиф, директором исследовательского центра "Монреальского института сердца", надеется, что препарат колхицин будет работать для уменьшения производства иммунных клеток.

Если исследования окажется успешным, лекарства, которые уже используется для лечения подагры и перикардита (воспаление сердечной мембраны), доступные и недорогие, могут стать инструментом в борьбе с пандемией коронавируса.



Также в Канаде занимаются изобретением вакцины / unsplash.com

Жан-Клод Тардиф сообщил, что надеется узнать, эффективен ли колхицин для пациентов с коронавирусом в течение трех месяцев.

Поддержка исследований

На пресс-конференции премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о выделении 192 миллионов канадских долларов (132 миллиона долларов США) для финансирования разработки и производства вакцин в Канаде, а также о нескольких партнерских отношениях с фирмами для ускорения клинических испытаний вакцин и препаратов для лечение коронавируса.

По состоянию на 24 марта в Канаде зафиксировали 2088 случаев коронавируса и 25 смертей.



Симптомы коронавируса / Инфографіка 24 канала

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