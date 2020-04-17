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Начались исследования гимсилумаба на пациентах с тяжелой формой COVID-19

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Гимсилумаб для лечения тяжелой формы коронавируса / Unsplash

В рамках клинического исследования BREATHE университетская клиника Темпл начала лечить первого пациента с тяжелой формой коронавируса с помощью гимсилумаба.

Препарат может помочь снизить смертность от коронавируса, сообщает пресс-служба клиники Темпл.

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Гимсилумаб протестировали в многочисленных неклинических исследованиях и двух предыдущих клинических исследованиях. Кроме того, было еще исследование на здоровых добровольцах – это все для того, чтобы убедиться в безопасности препарата.

 
Гимсилумаб – что это?
Гимсилумаб – это полностью человеческое моноклональное антитело, ориентированное на гранулоцитарный макрофаг-колониестимулирующий фактор (GM-CSF), который, как полагают, является ключевым фактором гипервоспаления легких.

Объясним, что ранее ученые провели рандомизированное исследование в ходе которого обнаружили, что GM-CSF может способствовать клиническом ухудшению больных с коронавирусом.

Поэтому вернемся к действию гимсилумаба. Поскольку его действие направлено на GM-CSF, исследователи считают, что препарат может помочь избежать критического состояния у пациентов с COVID-19.

Ученые проведут многопрофильное клиническое исследование, в котором примут участие 270 пациентов с коронавирусом, с учетом больных с острым повреждением легких и ОРДС.

Добровольцев рандомизируют на две группы – одни будут получать препарат, а другие плацебо. Одного пациента уже начали лечить с помощью гимсилумаба.


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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Лечение Здоровье Медицина исследования Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье
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