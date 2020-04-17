Начались исследования гимсилумаба на пациентах с тяжелой формой COVID-19
В рамках клинического исследования BREATHE университетская клиника Темпл начала лечить первого пациента с тяжелой формой коронавируса с помощью гимсилумаба.
Препарат может помочь снизить смертность от коронавируса, сообщает пресс-служба клиники Темпл.
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Гимсилумаб протестировали в многочисленных неклинических исследованиях и двух предыдущих клинических исследованиях. Кроме того, было еще исследование на здоровых добровольцах – это все для того, чтобы убедиться в безопасности препарата.
Объясним, что ранее ученые провели рандомизированное исследование в ходе которого обнаружили, что GM-CSF может способствовать клиническом ухудшению больных с коронавирусом.
Поэтому вернемся к действию гимсилумаба. Поскольку его действие направлено на GM-CSF, исследователи считают, что препарат может помочь избежать критического состояния у пациентов с COVID-19.
Ученые проведут многопрофильное клиническое исследование, в котором примут участие 270 пациентов с коронавирусом, с учетом больных с острым повреждением легких и ОРДС.
Добровольцев рандомизируют на две группы – одни будут получать препарат, а другие плацебо. Одного пациента уже начали лечить с помощью гимсилумаба.
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала
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