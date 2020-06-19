В Украине 19 июня зафиксировали рекордное количество больных коронавирусом – 921 случай. Премьер-министр Украины отметил, что фактически сегодня у нас начало второй волны COVID-19.

Произошло это вследствие несоблюдения противоэпидемических мероприятий населением. Об этом Денис Шмыгаль сказал во время заседания правительства, сообщает 24 канал.

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Шмыгаль добавил, что в Украине уже в двух областях переполненные наполовину больницы.

Это начало очередной – или первой, или второй волны, называйте как хотите, волны COVID-19. Спасение единственное – социальная дистанция, масочный режим, дезинфекция,

– напомнил премьер-министр.

Он призвал украинцев не пренебрегать элементарными правилами. И добавил, что, несмотря на высокую температуру на улице и негативное влияние ультрафиолета на вирус, COVID-19 продолжает искать себе новых жертв.

Внимание! По состоянию на 19 июня в Украине зафиксировали 34 984 случая коронавирусной болезни. За прошедшие сутки инфекцию обнаружили у 921 человека. Умерли от осложнений коронавирусной болезни 985 украинцев, из которых 19 за минувшие сутки. Вместе с тем, количество выздоровевших пациентов возросло до 16 033, а 586 больных получили отрицательный тест на COVID-19 в течение последних 24 часов.

Кабмин усиливает контроль

Шмыгаль отметил: Кабинет Министров Украины намерен усилить контроль за соблюдением карантина в регионах. Он пояснил, что правительство будет действовать жестче, чтобы избежать большого количества больных. В то же время Шмыгаль заявил, что некоторые местные власти "хотят быть хорошими для людей перед предстоящими выборами и ослабляют карантин".

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