Нацслужбы здоровья запускает в фейсбуке страницу для пациентов

Национальная служба здоровья запускает в фейсбуке отдельную страницу для пациентов. На ней будут распространять советы и полезную информацию по медицинским вопросам.

О запуске нового сервиса сообщили в фейсбуке Национальной службы здоровья Украины.

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В Украине с 1 апреля стартует Программа медицинских гарантий. К трансформированной первичке и "Доступным лекарствам" присоединятся специализированная, экстренная, паллиативная помощь и медицинская реабилитация.

Это означает, что информации будет еще больше. Мы будем писать для пациентов на новой странице НСЗУ для пациента,

– говорится в сообщении.

О чем будут информировать на странице в фейсбуке:

правила, алгоритмы действий пациента в условиях пандемии;

полезные ресурсы и контакты не только во время карантина;

права и маршруты пациента в системе здравоохранения с 1 апреля, когда Программа медгарантий заработает в полном объеме;

советы по получению медицинских услуг и коммуникаций с врачом.

В Нацслужбе здоровья призывают пациентов в комментариях писать о том, какую информацию нужно дополнительно объяснить. На страницу для пациентов можно перейти по ссылке.

Что известно о программе медицинских гарантий?Предусматривает бесплатное предоставление населению амбулаторной помощи, стационарной помощи, реабилитации, паллиативной помощи. Также в ПМГ включена реимбурсация лекарств. На программу в госбюджете предусмотрели 72 миллиарда гривен.

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