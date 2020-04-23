Надбавки врачам: какие зарплаты получили медработники, работающие с коронавирусом

Пока продолжается пандемия коронавируса, которая ежедневно убивает тысячи людей, во всем мире повышают зарплаты врачам, которые борются с болезнью. Не отстает и Украина, где центральная власть обещает медработникам надбавки в размере 300% от зарплаты. Также финансово поощряют врачей и местные власти.

Так, главный врач Александровской больницы Киева Людмила Антоненко поделилась размером зарплат, которую получают сотрудники ее больницы.

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Следует отметить, что в Киеве местная власть тоже предоставляет своим работникам довольно существенные бонусы. Поэтому в сумме получается вполне приличная зарплата.

Размеры надбавок и зарплат в Киеве:

врач – 17 тысяч гривен надбавки, общая сумма между 30 и 50 тысячами гривен;

– 17 тысяч гривен надбавки, общая сумма между 30 и 50 тысячами гривен; медсестра – 13 тысяч гривен надбавки, общая сумма от 25 до 30 тысяч гривен;

– 13 тысяч гривен надбавки, общая сумма от 25 до 30 тысяч гривен; младший медперсонал – 11 тысяч гривен надбавки, общая сумма от 20 до 25 тысяч гривен.

Что известно о надбавках врачам?Их ввели в большинстве стран мира, которые затронула пандемия коронавируса. Например, в Украине центральная власть пообещала медикам, которые работают с коронавирусом, 300% надбавки к зарплате, а всем остальным – 200%.



Кроме того, помогает и местная власть. Например, в Киеве врачам выделили дополнительно 10,8 миллиона гривен, которые будут распределены между ними, а во Львове каждый медик, который работает с коронавирусом, получает дополнительно еще 10 тысяч гривен.