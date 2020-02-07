Надо ли принимать витамины для профилактики и помогут ли они поднять иммунитет

Нам часто приходилось слышать, что болезни из-за низкого иммунитета, который надо укреплять, а для этого – следует принимать витамины. Авитаминоз – состояние, которое часто приписывают людям весной или зимой. Но дело в том, что такое состояние возникает далеко не у всех, а вот самостоятельное или неграмотное назначение витаминного комплекса может стать причиной серьезных нарушений.

О необходимости витаминов для нормальной работы организма спорить не стоит, а вот в целесообразности дополнительных приемов витаминных комплексов, самостоятельного их назначения, или по рекомендациям фармацевтов, следует сомневаться. Рассказываем, как знать, когда следует принимать витамины, какие и каким образом.

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Что такое витамины?

Витамины – это группа веществ, которые имеют различную химическую структуру. Но объединяет их то, что все они необходимы живым существам для обеспечения их нормального функционирования. Ведь витамины участвуют в важнейших химических реакциях, происходящих в организме.

Все витамины объединены в две группы: жирорастворимые (те, что растворяются в жирах) – А, D, E и К.

(те, что растворяются в жирах) – А, D, E и К. водорастворимые (те, что растворяются в воде) – В (В1, В2, В3), В5, В6, В7, В9, В12) и витамин С.

Поскольку витамины группы В и витамин С растворяются в воде, они довольно быстро выводятся из организма и не способны накапливаться. Поэтому необходимо ежедневное их поступление. А вот жирорастворимые витамины могут накапливаться в организме и использоваться по мере необходимости.



Витамин С – необходимый витамин для работы организма / Фото: Unsplash

Стоит ли принимать витамины для профилактики?

Принимать любые витамины "на всякий случай" нельзя! Также не существует единого теста на содержание витаминов в теле. Только недостаток витамина D или В12 можно определить благодаря анализам.

Рекомендации Минздрава и десятилетние исследования свидетельствуют о том, что нет особого смысла принимать дополнительно витаминные комплексы. Большинство людей принимает витамины зря. В частности, витамины не уменьшают заболеваемость сердечно-сосудистые болезни, инфаркты и инсульты, не предотвращают появление или развитие деменции.

Есть отдельные случаи, когда у человека дефициты определенных витаминов или микроэлементов. В таком случае действительно есть смысл употреблять витамины, но делать это следует по назначению врача.

Самостоятельное назначение витаминов может привести к гипервитаминозу – повышение уровня определенного витамина, а это в свою очередь может спровоцировать определенные нарушения в работе организма, а иногда и заболевания.

Что такое авитаминоз и может ли нам не хватать витаминов?

Авитаминоз – что это? Это состояние, которое может развиться у человека, если он длительное время не будет получать определенного витамина. Сначала возникает гиповитаминоз (пониженный уровень витамина), а затем уже авитаминоз. Это может быть дефицит одного, двух или трех витаминов, но только при условии, что человек очень долго не получает их с пищей. Такие состояния часто возникают у вегетарианцев или веганов, у которых плохо сбалансированное питание.

Часто люди ошибочно считают, что у них авитаминоз. Ведь, скорее всего, они спутали его с гиповитаминозом – уменьшенным уровнем определенного типа витаминов. Но не стоит спешить принимать витамины, тем более все и вместе!

При гиповитаминозе у человека наблюдаются общие симптомы: слабость, плохой сон, сухость кожи, выпадение волос. В таком случае есть смысл обратиться к своему семейному врачу для установления точной причины плохого самочувствия.

Если же заболеваний не обнаружено, а симптомы не связаны с патологиями, для улучшения состояния достаточно сбалансировано питаться, наладить режим сна, быть физически активным и вообще вести здоровый образ жизни.

Также не следует употреблять поливитамины. Многие пациенты утверждают, что после приема комплексных витаминов в них сразу улучшается настроение, появляется энергия и желание что-то делать. Но это ничто иное, как эффект плацебо. Человек выпивает что-то яркое и вкусное, и ей сразу кажется, что все резко становится лучшим, но это не так.



Лучше всего, когда витамины поступают в организм с пищевыми продуктами / Фото: Unsplash

Так где брать витамины?

Несмотря на то, что витамины ассоциируются у нас с фруктами или овощами, они есть практически в любых продуктах. Абсолютно все что мы едим (даже гамбургер), содержит какие-то необходимые вещества, в том числе витамины.

Чтобы получать достаточное количество витаминов с пищей, Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует ежедневно съедать пять разных овощей и фруктов. Желательно, чтобы эти овощи и фрукты были разноцветные.

Но не надо забывать и о других источниках витаминов, которыми являются масла, мясо, рыба, бобовые, крупы, грибы, яйца, молоко. Итак, если человек здоров и сбалансировано питается, то полную норму витаминов он уже получает, и не стоит покупать и потреблять витамины сверх нормы.

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