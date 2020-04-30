Надо ли тестироваться на коронавирус, если планируете прививки

Вакцинироваться во время пандемии COVID-19 нужно для того, чтобы уменьшить риски инфицирования другими не менее опасными болезнями. Впрочем, в условиях карантина это следует делать с соблюдением определенных условий.

В частности о том, следует ли перед вакцинацией делать тест на COVID-19, рассказал детский иммунолог и кандидат медицинских наук Федор Лапий во время онлайн-мероприятия по случаю Всемирной недели иммунизации при поддержке фармацевтической компании GSK Украины, пишет 24 Канал.

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По словам иммунолога, перед тем, как делать какие-либо прививки, нет нужды проходить предварительно тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

Федор Лапий "Если отсутствуют симптомы – тестирование не проводят. Если симптомы похожи на COVID-19, то, конечно, надо протестироваться. Если в анамнезе пациента есть причины, чтобы подозревать коронавирус, мы не проводим вакцинацию. Потому что это является противопоказанием для того, чтобы приглашать в амбулаторию".

Иммунолог подытожил, что в случае, если нет симптомов коронавирусной инфекции и контактов с людьми, у которых лабораторно подтвердили коронавирус, не нужно проводить тестирование перед вакцинацией.

Важно! Всемирная организация здравоохранения рекомендует не прерывать плановые прививки на период пандемии коронавируса, иначе повышается вероятность вспышек инфекций, которые можно предотвратить благодаря вакцинации.

Как вакцинироваться во время пандемии COVID-19 безопасно?Если вы будете вакцинироваться в государственной поликлинике, делайте это в "День здорового ребенка". В такие дни, по правилам, родители должны приводить на профилактический осмотр к педиатру только здоровых детей. Во время карантина обязательно соблюдайте рекомендации гигиены: носите маску, наденьте маску и ребенку, пользуйтесь антисептиком. Следует также соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.



Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

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