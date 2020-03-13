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Накажут ли людей, которые завысили цены на антисептики и маски

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Антимонопольный комитет проведет мониторинг цен на средства от коронавируса. Тех, кто завышают цены – накажут.

Про це сказав заступник голови МОЗ та головний санітарно-епідеміологічний лікар Віктор Ляшко в ефірі програми "Право на владу".

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За його словами, прем'єр-міністр дав доручення антимонопольному комітету перевірити усі ціни на засоби індивідуального захисту та інші речі, які використовуються для протидії поширення коронавірусу.

 
Головний санітарно-епідеміологічний лікар
Віктор Ляшко
“Ми вже провели з антимонопольним комітетом зустріч. І я думаю якщо були такі випадки й вони будуть встановлені, то будуть певні стягнення та інші санкції на порушників законодавства”.

Чому варто мити руки / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Новости Здоровье Коронавирус Covid-19 Виктор Ляшко Профилактика заболеваний Лечение
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