Накажут ли людей, которые завысили цены на антисептики и маски
Антимонопольный комитет проведет мониторинг цен на средства от коронавируса. Тех, кто завышают цены – накажут.
Про це сказав заступник голови МОЗ та головний санітарно-епідеміологічний лікар Віктор Ляшко в ефірі програми "Право на владу".
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За його словами, прем'єр-міністр дав доручення антимонопольному комітету перевірити усі ціни на засоби індивідуального захисту та інші речі, які використовуються для протидії поширення коронавірусу.
Головний санітарно-епідеміологічний лікар
Віктор Ляшко
Віктор Ляшко
“Ми вже провели з антимонопольним комітетом зустріч. І я думаю якщо були такі випадки й вони будуть встановлені, то будуть певні стягнення та інші санкції на порушників законодавства”.
Чому варто мити руки / Інфографіка 24 каналу
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