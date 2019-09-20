Налбуфин: что это за лекарства, которые принимал "минер" столичного моста Метро

"Минер" столичного моста Метро Алексей Белько признался, что употреблял Налбуфин. Это наркотическое обезболивающее, которое продается по рецепту. Налбуфин быстро вызывает зависимость, которая требует лечения.

Какие болезни лечат налбуфином?

Им лечат тяжелую и резкую боль. Также применяют как поддерживающую терапию в период подготовки к операции и в период реабилитации. Курс лечения длится до трех дней, иначе вызывает сильную зависимость.

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Как действует Налбуфин?

Налбуфин относится к опиоидным обезболивающим препаратам. Молекула по строению схожа с молекулой морфина. Поэтому и действие похоже, но не вызывает такой выраженной эйфории. Обладает успокаивающим действием, снижает выраженность условных рефлексов и раздражает рвотный центр.



Налбуфин вызывает зависимость​ /фото: tabletki.ua

Налбуфин – побочное действие сонливость, угнетение дыхания;

головная боль;

сухость во рту;

снижение частоты сердечных сокращений;

диспепсия;

спастические боли брюшной полости;

аллергические реакции в области введения препарата.

Препарат действует в течение шести часов. Если после долгого применения внезапно прекратить употребление, это может вызвать абстинентный синдром (симптомы отказа от употребления).

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Налбуфин относится к группе дорогих медикаментов, и не каждому зависимому препарат может быть по карману.

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