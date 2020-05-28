НАН сделал прогноз распространения коронавируса на следующие недели

Статистические данные о распространении COVID-19 в Украине прогнозируют оптимистичный сценарий развития эпидемии. Так, уже со следующей недели эпидемия пойдет на спад, впрочем риски возникновения второй волны заболеваемости все еще высокие.

Об этом рассказал координатор рабочей группы по математическому моделированию COVID-19, заместитель директора Института проблем математических машин и систем НАНУ Игорь Бровченко, пишет Интерфакс-Украина.

Читайте также: Когда в Украине будет нулевая статистика заболеваний коронавирусом

В целом статистические данные показывают оптимистичный сценарий развития эпидемии. Прогноз на следующие недели предполагает медленное угасание эпидемии, хотя существуют риски второй волны COVID-19 при форсированном увеличении социальной активности населения,

– отметил Бровечнко.

Оптимистичный прогноз свидетельствует о спаде эпидемии

По его словам, в последнее время в Украине фиксируют "определенную тенденцию к уменьшению соотношения новых случаев заболевания и случаев выздоровления".

К теме: Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом, – НАН

Статистика случаев в настоящее время может быть неточной

В НАН также предположили, что с учетом бессимптомных случаев COVID-19, данные о смертности и общем количестве больных в Украине может быть в 3 – 5 раз выше, чем об этом сообщили официально.

Бровченко спрогнозировал, что в ближайшее время количество людей, которые выздоровели, превысит количество больных.

Важно! За сутки 27 мая в Украине COVID-19 заболели 477 человек, 11 больных умерли, 444 – выздоровели