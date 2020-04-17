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НАН прогнозирует пик коронавируса в Украине на начало мая

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Пик коронавируса в Украине может быть в начале мая / Unsplash

Ученые Национальной академии наук Украины провели предварительный анализ, который показал, что пик коронавируса в Украине может наступить со 2 по 5 мая.

Однако максимальную летальность от COVID-19 НАН ожидают на 3-8 мая. Исследователи считают, что в этих числах может быть до 20 смертей в день.

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В НАН уточнили, что, вероятнее всего, после этого периода заболеваемость будет снижаться, начиная от 400 случаев в день.

Чтобы спрогнозировать пик коронавируса, опираясь на анализ открытых данных и советы специалистов ученые разработали собственную математическую модель.

Математическая модель относится к классу детерминированных SEIR-моделей. Она позволяет учитывать наличие бессимптомных больных, а также имеет три уровня сложности течения болезни и позволяет вычислять количество пациентов, находящихся на госпитализации.

Поскольку статистические данные нельзя рассматривать как абсолютно достоверные, то и результаты моделирования могут быть лишь приближенными к реальной картине и то, при условии постоянства действия определенных параметров при прогнозировании. Прогноз должен периодически пересматриваться во времени с учетом новых факторов влияния. Целесообразным является усиление выявления бессимптомных форм и больных с легким течением COVID-19 путем расширения тестирования ПЦР, ИФА,
– говорится в исследовании.


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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение Наука в Украине исследования Прогнозы 2020
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