Наркотики помогли вылечить алкоголизм

Исследователи из Бристоля впервые изучили применение небольших доз MDMA (экстази) в лечении алкоголизма и заявили о безопасности подобной терапии.

Ученые пришли к выводу, что применение вещества вместе с психотерапией эффективнее в лечении алкогольной зависимости, чем другие методы, пишет The Guardian.

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Уточняется, что среди добровольцев почти не было рецидивов, также не наблюдалось вредного воздействия на психику или физическое состояние.

В лечении алкоголизма трудно избежать рецидивов. Как бы ни старались медики, 89% алкоголиков возвращаются к вредной привычке в течение трех лет после избавления от зависимости. Восемь из десяти британцев, злоупотребляющие алкоголем, не излечиваются навсегда.



Экстези помогает победить алкоголизм

В тестировании нового метода приняли участие 11 добровольцев. За их здоровьем наблюдали в течении девяти месяцев. За это время к зависимости вернулся один человек, пятеро стали трезвенниками, остальные выпивают время от времени, но не доходят до стадии алкоголизма, отметили авторы исследования.

Чаще всего корни алкоголизма – это психологические травмы и страхи, и МДМА в сочетании с психотерапией помогает пациентам с ними справиться, утверждают исследователи.

На первом этапе тестирования они доказали, что подобная терапия под наблюдением врачей безопасна для пациентов. На следующих этапах ученые сравнили эффективность МДМА и плацебо. Опыты проводились в больнице, рядом с пациентами на всех этапах находились психиатры и наркологи.

МДМА в сочетании с психотерапией применялось в США с 1970 по 1985 годы, а также в Швейцарии до 1993 года. В 2017 году американский FDA присвоил психотерапии с использованием MDMA статус "прорывной".

Да, в одном исследовании 67% пациентов, принимавших MDMA, преодолели посттравматическое расстройство за три психотерапевтические сессии и только 23% добились положительного эффекта без применения психотропного вещества. Однако, не все терапевты одобряют легализацию экстази из-за вероятности негативного воздействия на мозг при длительном употреблении.

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