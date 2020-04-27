Наша цель делать не менее 10 тысяч ПЦР-тестов в сутки, – Зеленский

С начала года в Центр общественного здоровья поступило 25 489 сообщений о подозрении на коронавирус, 647 из которых за последние сутки. Вместе с тем президент Владимир Зеленский заявил, что в целях – проведение 10 тысяч ПЦР-тестов в день.

Во время обращения Владимир Зеленский рассказал о ПЦР-тестировании в Украине.

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По словам Зеленского, Минздрав уже получил около 500 тысяч ПЦР тестов украинского производства, а 27 апреля будет отгружено еще почти 200 тысяч. Президент заверил, что по качеству и точности эти тесты соответствуют мировым стандартам.

Своевременно выявить вирус очень важно для борьбы с COVID-19. Именно поэтому мы усиливаем мощность наших лабораторий. Наша цель делать не менее 10 тысяч ПЦР-тестов за сутки,

– заявил Зеленский.

Смотрите видеообращение Зеленского к украинцам:

Важно! По состоянию на 27 апреля в Украине зафиксировали уже 9 009 случаев коронавируса. К сожалению, 220 человек умерли, но зато 864 пациента выздоровели.

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