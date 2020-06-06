В Украине после ослабления карантина произошел рост количества выявленных новых случаев. Министр здравоохранения видит в этом легкомыслие украинцев, ослабление карантина восприняли за его полную отмену.

Такое мнение Максим Степанов высказал на своей странице в фейсбук.

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Тренд повышения уровня заболеваемости последних нескольких дней имеет простое объяснение-наше общество довольно легкомысленно отнеслось к рекомендациям Минздрава, а смягчение карантинных мер восприняло, как полную их отмену,

– убежден Степанов.

Затем он напомнил, что карантин до сих пор действует, "ведь угроза COVID-19 такая же большая, как и раньше".

Важно! По состоянию на 6 июня в Украине подтверждено 26 514 больных COVID-19. Из них 550 – за последние сутки. В целом в течение трех суток в Украине фиксируют свыше 550 новых случаев: 588 случаев – 4 июня, 553 случаи – 5 июня и 550 случаев – 6 июня. По состоянию на 5 июня показатель заболеваемости составил 62 на 100 тысяч населения. Для сравнения, по состоянию на 3 июня показатель заболеваемости на COVID-19 составил 59,3 на 100 тысяч населения.

Министр также назвал поведение украинцев тревожным. Ведь в других странах тоже есть рост выявленных случаев заражения коронавирусом.

"Я понимаю, как все устали от карантина; хочется как можно быстрее вернуться к полноценной жизни, но у нас нет выбора. Война с вирусом пока не выиграна. И только своим поведением и соблюдением правил безопасности мы можем минимизировать активность его распространения", – заявил Степанов.