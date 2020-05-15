Нашли диету, которая убивает раковые клетки

Ученые впервые выяснили, как диета может уничтожать клетки рака. Важно, что лечение сработало на специфическую мутацию, которая обычно не поддается большинству противораковых методов.

Ученые представили революционный метод противоракового питания. Ученые применили самые популярные инструменты для борьбы со старением – голодание и витамин C.

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Метод состоял из низкокалорийной растительной диеты, имитирующий голодания. Второй составляющей лечения была высокая доза витамина C.

Сначала ученые проверили эффект от лечения диетой, а затем витамином С. В этом случае наблюдалось снижение количества раковых клеток и даже их гибель.

Кроме того, сочетание двух стратегий: голодания и витамина С показало лучшие результаты. Такой рацион убивал почти все раковые клетки.

Важно и то, что метод сработал на клетках с мутацией KRAS, которую считают одной из самых сложных целей в терапии рака.

Какая причина возникновения рака?Рак сейчас – одно из самых распространенных и загадочных заболеваний. Одни связывают проблему возникновения болезни с плохой экологией, другие – с повседневной жизнью.

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