Новый обзор неврологических симптомов пациентов с COVID-19 в современной научной литературе показывает, что заболевание является большой угрозой для всей нервной системы.

Об этом говорится в исследовании Northwestern Medicine.

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Около половины госпитализированных пациентов имеют неврологические проявления COVID-19, которые включают головную боль, головокружение, снижение внимания, трудности с концентрацией, расстройства обоняния и вкуса, судороги, инсульты, слабость и мышечные боли.

Для широкой общественности и врачей важно знать об этом, потому что инфекция SARS-COV-2 может сначала иметь неврологические симптомы прежде, чем возникнет лихорадка, кашель или проблемы с дыханием,

– отметил ведущий автор обзора, доктор Игорь Коральник.

В обзоре описаны различные неврологические состояния, которые могут возникнуть у пациентов с COVID-19 и способы их диагностики, а также возможные патогенные механизмы.

Результаты исследования

Заболевание может поражать всю нервную систему, включая головной мозг, спинной мозг, нервы, мышцы. Существует множество различных причин, по которым коронавирус COVID-19 может вызвать неврологическую дисфункцию.

Поскольку заболевание может поражать несколько органов (легкие, почки, сердце), мозг также страдает от недостатка оксигенации или от нарушений свертывания крови, которые могут привести к ишемическому или геморрагическому инсульту. Кроме того, коронавирус может вызвать прямую инфекцию мозга и мозговых оболочек. Также реакция иммунной системы на инфекцию может вызвать воспаление, которое может повредить мозг и нервы.

Поскольку информация о последствиях неврологических проявлений COVID-19 ограничена, Коральник и его коллеги хотят проследить за некоторыми из пациентов в новой амбулаторной клинике Neuro-COVID, чтобы определить, являются ли неврологические проблемы временными или постоянными. Эти исследования обеспечат основу для диагностики и лечения многих неврологических проявлений COVID-19.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала