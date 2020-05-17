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Нашли препарат, ускоряющий выздоровление от коронавируса на неделю

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Нашли препарат, ускоряющий выздоровление от коронавируса на неделю

Ученые опубликовали данные экспериментального лечения, которые доказывают эффективность применения интерферона против SARS-CoV-2. Больные выздоравливали на неделю раньше, а воспаление в организме было значительно слабее. Применение этой терапии 17 лет назад во время вспышки пневмонии SARS в Китае также было эффективным.

Международная группа ученых провела исследование с участием 77 пациентов, которые проходили лечение от COVID-19 средней степени тяжести в Ухане в период с 16 января по 20 февраля.

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Особенности исследования

Больные не нуждались в интенсивной терапии. Их лечение базировалось на экспериментальной терапии, в частности интерфероном-α2b и арбидолом. Была также еще одна группа, которая получала комбинацию препаратов.

Применение интерферона-α2b ускоряло выздоровление примерно на 7 дней, в сравнении с применением арбидола.

Интерфероны – эффективны против коронавируса

В целом, эффект интерферона наблюдался как при отдельном применении, так и в комбинации с арбидолом. Подобного самостоятельного эффекта у Арбидола не было.

Применение интерферона-α2b значительно снизило уровни SARS-CoV-2 в верхних дыхательных путях и уровни воспалительных белков – интерлейкина-6 и С-реактивного белка. Примечательно, что эффект сохранялся у людей любого возраста и пола и не зависел от наличия сопутствующих заболеваний.

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Лечение интерфероном-α2b ускоряет очищение верхних дыхательных путей от вируса и уменьшает выработку воспалительных биомаркеров.

Полученные результаты указывают на терапевтическую эффективность интерферона-α2b против COVID-19,
– подытожила автор исследования Элеонора Фиш из Университета Торонто.

Разумеется, окончательно подтверждение таких выводов должны дать плацебо-контролируемые исследования, где одной группе пациентов будут давать интерферон-α2b, а второй плацебо.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус COVID-19 исследования Лекарства Медицина Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Лечение
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