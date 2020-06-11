Понимание того, как коронавирус проникает и распространяется по организму имеет решающее значение для разработки вакцины и методов лечения COVID-19. До сих пор научное сообщество считало, что в процессе инфицирования участвует белок ACE2, который позволяет SARS-CoV-2 проникать в клетки. Но новое исследование ученых показало, что есть еще один не менее важный участник этого процесса.

Команда опубликовала предварительное исследование, в котором рассказала о белке NRP1, что помогает SARS-CoV-2 проникать в здоровые клетки. О выводах международной группы ученых пишет Nature.

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В предыдущих исследованиях говорилось, что концентрация ACE2 повышена у мужчин и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, из-за чего они в группе высокого риска COVID-19.

Соединение белков блокирует процесс инфицирования

В новых экспериментах ученые выяснили, что фрагмент спаечного белка коронавируса может связываться с NRP1 для инфицирования. Специалисты также установили, что процесс соединения NRP1 с моноклональными антителами может блокировать заражение клеток.

Ранее ученые также обнаружили, что у мышей NRP1 способствует проникновению вирусных частиц в центральную нервную систему.

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Перспектива исследования

Авторы исследования резюмировали, что блокирование взаимодействия коронавируса и NRP1 может стать новой стратегией для разработки лечения и вакцины. Пока результаты исследования не прошли необходимые этапы рецензирования.