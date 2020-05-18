Нашли слабое место коронавируса: инфекцию можно блокировать
Исследователи выяснили, что в клетках с SARS-CoV-2 есть слабое место, которое потенциально может быть целью для их уничтожения.
В отличие от многих других вирусов, SARS-CoV-2 забирает под свои нужды только часть мощностей клетки и одновременно стимулирует синтез белка. Следовательно, исследователи решили изучить секрецию белка подробнее.
Читайте также: Миндрав утверждает, что морская вода и солнце убивает коронавирус: подтверждает это наука
Клетки с коронавирусом имеют слабое место
Ученые предположили, что зависимость COVID-19 от повышенного производства белка может быть его слабым местом.
И были правы! Оказалось, что если заблокировать этот процесс, можно остановить и размножение вируса в организме.
Полученные данные свидетельствуют следующее: хотя многие вирусы останавливают выработку белка хозяина на пользу вирусных белков, SARS-CoV-2 лишь незначительно влияет на выработку белка клетки-хозяина. Вирусные белки, похоже, вырабатываются в конкуренции за белки клеток-хозяев.
Открытие поможет найти лекарство против коронавирус / Фото Unsplash
Актуально: Вторая волна коронавируса может оказаться значительно хуже первой, - ВОЗ
В чем польза открытия
Ученые испытали ряд соединений в лабораторных моделях и обнаружили некоторые, которые замедляли или останавливали размножение вирусов. Эти результаты теперь позволяют сузить поиск активного вещества против COVID-19 среди уже утвержденных препаратов.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.
Читайте также
-
Использование масок может уменьшить распространение вируса более чем на 60%, – исследованиесегодня , 17:13
-
Морская соль и ультрафиолет убивают COVID-19: Ляшко анонсировал открытие пляжного сезонасегодня , 10:33
-
В Минздраве заявили о повышении зарплаты медикам и новых тарифах финансирования отраслисегодня , 10:28