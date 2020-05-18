Нашли слабое место коронавируса: инфекцию можно блокировать

Исследователи выяснили, что в клетках с SARS-CoV-2 есть слабое место, которое потенциально может быть целью для их уничтожения.

В отличие от многих других вирусов, SARS-CoV-2 забирает под свои нужды только часть мощностей клетки и одновременно стимулирует синтез белка. Следовательно, исследователи решили изучить секрецию белка подробнее.

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Клетки с коронавирусом имеют слабое место

Ученые предположили, что зависимость COVID-19 от повышенного производства белка может быть его слабым местом.

И были правы! Оказалось, что если заблокировать этот процесс, можно остановить и размножение вируса в организме.

Полученные данные свидетельствуют следующее: хотя многие вирусы останавливают выработку белка хозяина на пользу вирусных белков, SARS-CoV-2 лишь незначительно влияет на выработку белка клетки-хозяина. Вирусные белки, похоже, вырабатываются в конкуренции за белки клеток-хозяев.



Открытие поможет найти лекарство против коронавирус / Фото Unsplash

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В чем польза открытия

Ученые испытали ряд соединений в лабораторных моделях и обнаружили некоторые, которые замедляли или останавливали размножение вирусов. Эти результаты теперь позволяют сузить поиск активного вещества против COVID-19 среди уже утвержденных препаратов.

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