Международная команда специалистов представила способ количественного измерения сознания. Такое открытие поможет в лечении пациентов в коматозных состояниях и может изменить понимание комплексных неврологических проблем.

На примере мозга плодовых мушек ученые из Университета Монаш (Австралия) обнаружили надежный маркер активного сознания, который не зависит от внешних стимулов, пишет Futurism.

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Они пришли к выводу, что сложность сигналов можно сопоставить с уровнем активности сознания.

Это важно, потому что открытие указывает на надежный способ определения уровня возбуждения сознания, прикоснувшись к небольшому участку мозга,

– пояснил один из авторов исследования.

Также это явный маркер нарушенного сознания, который не зависит от специфических внешних стимулов.

Открытие совершили на примере мозга плодовых мушек

Конечно, работа с человеческим сознанием гораздо сложнее.

К примеру, у плодовой мухи – головной мозг имеет 100 тысяч клеток, а человеческий мозг – 86 миллиардов. Вместе с тем исследователи надеются, что их работа также расширится и на исследования на людях.

Есть ли перспектива для людей

Если метод сработает на людях, он может раскрыть врачам новый способ проверки ума и сознания пациентов.

Что известно о сознании человекаНеврологи пришли к выводу, что за сознание отвечает не отдельная часть в головном мозге, а совместная работа его долей и коры. Одними из самых распространенных являются нейробиологические теории сознания, которые предполагают, что в нашем мозге существует определенный материальный субстрат. Именно этот субстрат позволяет идентифицировать и осознавать информацию за доли секунды.