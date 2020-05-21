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Нашли простой способ восстановления нервных клеток: почему это важно

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Восстановление нервной системы
Восстановление нервной системы / unsplash.com

Новое исследование американских ученых показало: нервные клетки восстанавливаются. И для этого достаточно развивать моторику.

Исследователи из Медицинской школы Университета Колорадо нашли механизм, благодаря которому клетки центральной нервной системы восстанавливаются после повреждений. Процесс регенерации можно запустить с помощью специально подобранной двигательной активности, пишет Nature.

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В опытах неврологи использовали мышей с рассеянным склерозом. Особое внимание они уделили изучению зрелых олигодендроцитов, которые отвечают за здоровые неврологические функции.

Нервова система відновлюється
Нервная система восстанавливается / nin.nl

Как восстанавливаются нервные клетки

Именно эти клетки восстанавливают нашу нервную ткань с помощью создания новых миелиновых оболочек. Они опоясывают нервные волокна и ускоряют передачу нервных импульсов между мозгом и другими органами.

После окончания эксперимента гипотеза американских исследователей была полностью подтверждена. Нервная система мышей восстановилась после поведенческих тренировок, которые в свою очередь повлияли на восстановление нервных тканей.

Неврологи выразили надежду, что обнаруженное значение олигодендроцитов в процессе восстановления нервных клеток поможет многим пациентам. Например, тем, кто перенес инсульт или болеет рассеянным склерозом.

Автор: Александр Бевза
Теги: Психология Профилактика заболеваний Новости Здоровье Здоровье Лечение
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