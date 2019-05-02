Нашли антидот от яда одного из самых опасных существ в мире

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Нашли антидот от яда одного из самых опасных существ в мире
Нашли антидот от яда одного из самых опасных существ в мире / pinterest.com

Австралийские исследователи из университета Сиднея открыли противоядие от укусов кубомедузы, которая считается одним из самых ядовитых существ на Земле.

Ожог кубомедузы причиняет сильную боль и приводит к отмиранию тканей, пишет The Guardian.

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А если доза яда велика, то это приведет к сердечному приступу и смерти за несколько минут. Одна особь способна убить 60 человек.

С помощью методики редактирования генов ученые обнаружили "молекулярное противоядие", которое блокирует симптомы ожога при нанесении на кожу в течение 15 минут.

Ученые провели анализ миллионов клеток человека и выделили в каждой отдельные гены, а потом добавили яд медузы и наблюдали, какие клетки выживут.

via GIPHY

Специалисты уточняют, что препарат при нанесении на кожу способен полностью остановить некроз и подавить боль. Сможет ли он предотвратить остановку сердца, пока неизвестно.

Также ученые протестировали антидот на живых мышах, по их словам, он является абсолютно безопасным для человека.

Кубомедузы обитают в водах Австралии и Юго-Восточной Азии. Они быстро плавают и могут легко менять направление движения. Длина щупалец может достигать трех метров.

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Теги: исследования Новости Здоровье Здоровье Лечение
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