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Нашли еще один способ передачи коронавируса

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Передача коронавируса / unsplash.com

По данным китайских экспертов, новый коронавирус, унесший сотни жизней в Китае, может передаваться через пищеварительный тракт.

Специалисты больницы Жэньминь Уханьского университета вместе с сотрудниками Уханьского института вирусологии Академии наук Кита обнаружили вирусные нуклеиновые кислоты в кале и ректальных мазках пациентов с коронавирусом, пишет Times now.

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Ученые выдвинули предположение, что вирус может распространяться через пищеварительную систему. В пользу такого вывода говорит тот факт, что начальным симптомом у некоторых пациентов, инфицированных Уханьским коронавирусом, была только диарея.

"Чтобы определить, инфицированны ли пациенты коронавирусом, врачи фокусируются на респираторных пробах. Однако данные исследователей показывают, что новый штамм вируса может иметь фекально-оральную передачу, а не только воздушно-капельный путь и при контакте с инфицированным человеком", – отметили авторы исследования.

Не имея вакцины или специального препарата для лечения нового коронавируса, медицинские организации, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), рекомендуют тщательно соблюдать правила личной гигиены.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус 2020 Здоровье Новости Здоровье Лечение Профилактика заболеваний
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