Нашли еще одно негативное влияние вейпинга

В недавнем исследовании ученые пришло к выводу, что люди, которые курят электронные сигареты и вейп, в два раза чаще сообщают о клинической депрессии. Корреляция была особенно значимой среди молодых людей.

Курение обычных сигарет связано с повышенным риском развития большого депрессивного расстройства, а также с высокой степенью вероятности суицидального поведения среди людей, у которых была депрессии. Но аналогичную связь электронных сигарет и ​​вейпинга до настоящего времени никто не проверял, пишет Medical News Today.

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Как проходило исследование

Были рассмотрены ответы почти 900 тысяч взрослых людей в возрасте от 18 лет и старше, отобранных случайным образом, в перекрестном исследовании данных 2016-2017 годов, собранных "Надежным источником системы наблюдения за поведенческим фактором риска (BRFSS)", который является крупнейшим национальным телефонном опросником США.



У курильщиков вейпа в 2 раза чаще возникает депрессия \ unsplash.com

Депрессия – что это? Это психологическое состояние, которым описывают подавленным настроением, симптомами и синдромами аффективных расстройств. Течение депрессии связано с низким уровнем серотонина в мозге человека. Депрессию лечат медикаментозными и психологическими методами.

Результаты исследования

Исследователи обнаружили, что 34% нынешних пользователей электронных сигарет сообщили о том, что у них была клиническая депрессия, по сравнению с 15% тех, кто никогда не использовал электронные сигареты. Кроме того, 27% бывших пользователей чаще сообщали о клинической депрессии.

Студенты колледжей в возрасте 18-25 лет показали наиболее значимую связь между употреблением электронных сигарет и депрессией.

Ученые надеются, что исследования будут базой для будущих исследований, которые могут подтвердить эти выводы и установить связь между употреблением электронных сигарет и депрессией.

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