Нашли еще одно смертельно опасное свойство вейпинга

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Вейп вредит сердцу
Вейп вредит сердцу / unsplash.com

Большинство людей используют электронные сигареты и вейп, чтобы бросить курить. Они считают, что эти средства безопасны, но это совсем не так.

Исследование, которое опубликовали в журнале Cardiovascular Research, показало, что вейпинг может вызвать проблемы с сердцем.

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Известно, что мелкие частицы, которые содержатся в загрязненном воздухе, попадают в кровоток и оказывают непосредственное влияние на сердце. Новая работа ученых показала, что электронные сигареты и вейпинг могут вредить так же.

Вейп може викликати хвороби серця
Вейп может вызвать болезни сердца

Ученые отмечают, что наука еще недостаточно исследовала последствия вейпинга. В электронных сигаретах есть такие ингредиенты, как металлы, ароматизаторы и твердые частицы, а также никотин, которые могут вызвать проблемы с сердцем.

Частицы в кровотоке могут повышать кровяное давление, частоту сердечных сокращений, ригидность (жесткость) артерий и воспаления, связанные с сердечными заболеваниями.

По данным Всемирной организации здравоохранения, количество вейперив выросло с 7 миллионов в 2011 году до 41 миллионов в 2018 и, согласно прогнозам, к 2021 году пользователей электронных сигарет будет 55 миллионов.

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От курения вейпа умерло 38 человек в США и 2 человека в Великобритании
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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Сердечно-сосудистые заболевания Вейп и электронные сигареты
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