Нашли еще одну опасность чрезмерного употребления сахара

Даже небольшое увеличение сахара в рационе может спровоцировать развитие воспаления в кишечнике.

Такой вывод сделали канадские ученые из Университета Альберты.

Как проходило исследование?

Они провели серию экспериментов с мышами. Животные были разделены на группы, одна из которых получала обычный корм, а другая – корм, в котором половина питательных веществ приходилась на сахарозу. Затем у всех подопытных животных специалисты искусственно вызвали колит – воспалительное заболевание толстой кишки.

Дальнейшие наблюдения показали, что животные, которые получали корм с сахаром, демонстрировали более существенные повреждения кишечной ткани. В частности, у них увеличивалась проницаемость стенок кишечника.



Сахар способствует росту патогенных бактерий

Почему сахар повреждает кишечник?

Авторы работы отмечают: многие пациенты с колитом сообщают врачам, что даже небольшие изменения в их рационе могут вызвать обострение болезненного состояния и усиливать его негативные симптомы.

Эксперимент с мышами, по мнению ученых, подтверждает, что достаточно незначительного увеличения сахара в рационе, чтобы это повлияло на кишечник и стало пусковым механизмом неблагоприятных процессов в нем.

Обострение симптомов у пациентов с колитом возможно уже после двух дней "на сахаре". Продукты с высоким содержанием сахара способствуют активации и размножению патогенных микробов в кишечнике,

– рассказала ведущая автор проекта профессор Карен Мэдсен.

Она добавила, что вероятность воспаления в кишечнике становится более серьезной, если в организме наблюдается нехватка клетчатки.

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