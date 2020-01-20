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Нашли еще одну пользу чая для пожилых людей

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Чай снижает риск депрессии / unsplash.com

Исследователи выяснили, что пожилые люди, которые регулярно с 60 лет пьют чай, имеют более низкий уровень развития депрессии, чем те, кто не принимает этот напиток.

Самую очевидную связь между депрессией и чаепитием обнаружили у мужчин в возрасте 64-79 лет, передает Medical News Today.

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Как проходило исследование?

Чтобы понять, как чай влияет на развитие депрессии, ученые из Сингапура исследовали поведение, социально-экономический статус и семейное положение пожилых китайцев.

Проанализировали данные более 13 тысяч человек, среди которых были люди пожилого возраста. Принимали во внимание возраст, пол, место проживания и наличие вредных привычек. Оказалось, что травяной напиток, депрессия и возраст взаимосвязаны.

Чай зменшує ризик депресії в літніх людей
Чай снижает риск депрессии у пожилых людей \ unsplash.com

Результаты исследования

В результате выяснили, что у тех, кто ежедневно употребляет чай, уменьшается риск появления симптомов депрессии. Это положительно влияет на здоровье, качество жизни, умственные способности, а также общение.

Благотворное влияние чая хорошо заметно у мужчин от 64 до 72 лет. При этом исследователи считают, что данным пока не стоит доверять полностью.

Депрессия – одно из самых распространенных психических расстройств у пожилых людей. В мире с диагнозом "большое депрессивное расстройство" живут около 7% людей старше 60 лет.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Здоровое питание Профилактика заболеваний Депрессия
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