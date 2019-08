Нашли еще одну причину эректильной дисфункции

Калифорнийские ученые обнаружили связь между риском появления эректильной дисфункции и генетического полиморфизма rs17185536-T.

Эректильную дисфункцию связывают с определенными сопутствующими заболеваниями (сахарным диабетом или болезнями предстательной железы), а к факторам риска традиционно относят связанные с образом жизни (например, курение и повышенный индекс массы тела). Как выяснилось, генетические особенности тоже могут повышать риск этого состояния.

Результаты работы опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. В ходе близнецовых исследований, которые проводились еще в 2004 году, ученым удалось установить, что эти нарушения могут быть связаны с генетикой пациента – связь заметили в трети случаев.



Проблемы с эрекцией могут возникать из-за генетических факторов

Исследователи Университета Калифорнии в Сан-Франциско и Медицинской школы Университета Вашингтона собрали "группу риска", в которую вошли четырнадцать тысяч мужчин с клиническим диагнозом эректильная дисфункция. Кроме того, им удалось изучить ДНК 222 тысяч человек, данные о которых находились в UK Biobank.

"Открытие того, что ген SIM1 оказался связан с импотенцией, евляется крайне важным для нас по той причине, что теперь мы точно можем сказать, что эта болезнь имеет частичную генетическую подоплеку. Подобный вывод позволяет нам искать другие "гены импотенции" и создавать лекарства, которые взаимодействуют с ними", – рассказала Эрика Йоргенсон из консорциума Kaiser Permanente в Окленде (США).

