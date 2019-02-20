Нашли эффективный способ борьбы с никотиновой зависимостью

Американские и китайские нейробиологи выяснили, как можно заблокировать никотиновую зависимость в мозгу.

Ученые определили в среднем мозге мышей группу клеток, чувствительных к никотину. Эти нейроны назвали Amigo1 , они содержат белковые рецепторы, которые связываются с веществом при проникновении в мозг с кровотоком, пишет Science Alert.

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При длительном употреблении никотина клетки Amigo1 скапливаются. Подавляя их активность, можно бороться с тягой к курению, утверждают исследователи.

Нашли зону мозга, которая влияет на никотиновую зависимость

Они пришли к этому выводу в результате эксперимента. Лабораторных мышей шесть недель поили водой с раствором алкалоидов. В группе животных ученые "усыпили" гены, активирующие никотиновые рецепторы. Затем мышей выпустили в помещения, где стояли поилки с наркотической жидкостью. Животные с активными Amigo1 побежали к поилкам, а с "выключенными" генами не проявили к ним интереса.

Теперь ученые планируют провести исследование с людьми.

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