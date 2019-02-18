Нашли эффективный способ предотвращения рака

Ученые Луисвиллского университета (США) выяснили, что разработанный ими препарат для иммунотерапии рака предотвращает развитие злокачественных опухолей в будущем.

Для испытаний были отобраны здоровые мыши. Им вводили белок SA-4-1BBL, после чего в организм животных вводили клетки опухолей шейки матки и легких. Эти опыты показали: этот белок способен эффективно защищать организм от развития рака при наличии онкоклеток, пишет MedicalXpress.

Читайте также: Очередной прорыв в лечении рака: в Британии создали революционные лекарства

SA-4-1BBL – ингибитор контрольных точек, то есть он выключает механизмы подавления иммунного ответа и усиливает действие противораковых вакцин.



Ученые создали лекарства, которые предотвращают возникновение рака

Это дает возможность SA-4-1BBL максимально защищать организм от появления опухоли через две недели после инъекции, а эффект держится до восьми недель. Теперь ученые планируют протестировать SA-4-1BBL для иммунопрофилактики у людей, склонных к определенным видам рака или предраковым состояниям.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.