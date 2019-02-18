Нашли эффективный способ предотвращения рака

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Лечение рака
Лечение рака / pixabay.com

Ученые Луисвиллского университета (США) выяснили, что разработанный ими препарат для иммунотерапии рака предотвращает развитие злокачественных опухолей в будущем.

Для испытаний были отобраны здоровые мыши. Им вводили белок SA-4-1BBL, после чего в организм животных вводили клетки опухолей шейки матки и легких. Эти опыты показали: этот белок способен эффективно защищать организм от развития рака при наличии онкоклеток, пишет MedicalXpress.

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SA-4-1BBL – ингибитор контрольных точек, то есть он выключает механизмы подавления иммунного ответа и усиливает действие противораковых вакцин.


Ученые создали лекарства, которые предотвращают возникновение рака

Это дает возможность SA-4-1BBL максимально защищать организм от появления опухоли через две недели после инъекции, а эффект держится до восьми недель. Теперь ученые планируют протестировать SA-4-1BBL для иммунопрофилактики у людей, склонных к определенным видам рака или предраковым состояниям.

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Теги: Здоровье Лечение Онкозаболевания исследования Медицина
Источник: 24 Канал
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