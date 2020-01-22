Нашли ключ к лечению артрита

Швейцарские ученые предлагают новый способ лечения артрита. Исследователи обнаружили два белка, которые могут снижать активность иммунных клеток, отвечающих за развитие артрита. Такой подход может стать основой для новых видов лекарств.

При неправильной работе иммунная система начинает атаковать здоровые ткани и органы, вызывая целый ряд аутоиммунных заболеваний. Одно из них – ревматоидный артрит. Исследователи из Каролинского университета обнаружили ключевой механизм, лежащий в основе таких атак, пишет New Atlas.

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Суть исследования

Команда ученых сосредоточилась на изучении белков IL-4 и IL-13, несущих важную роль в воспалительных процессах. Иммунная система производит их в ответ на вторжение в организм инфекций или аллергенов.

В ходе эксперимента ученые наблюдали, как IL-4 и IL-13 регулируют поведение иммунных клеток-нейтрофилов, которые в большом количестве собираются в суставах, пораженных артритом.

Оказалось, что белки могут останавливать миграцию нейтрофилов к суставу и тем самым снижать его воспаление.

Главное об артрите

Артрит это не болезнь старости. Две трети людей страдают от артрита в возрасте до 65, в том числе – дети. Артрит – это воспалительное заболевание опорно-двигательного аппарата, которое поражает преимущественно суставы.

Артрит – симптомы Болезнь обусловлена изменениями в работе иммунной системы. Иммунная система будто атакует суставы.

Сначала больного могут беспокоить боли в суставах, незначительная утренняя скованность, повышение кожной температуры, припухлость, болезненность суставов, вывихи и подвывихи.



Лечение артрита/Фото:Unsplash

В первые годы поражения боль и нарушение подвижности провоцирует воспаление в суставах, а дальше – их разрушение.

Лечение противовоспалительными препаратами и гормонами эффективно лишь на начальных этапах заболевания. Препараты устраняют боль, но суставы продолжали разрушаться.

Открытие ученых дает надежду на создание новых видов лекарств против ревматоидного артрита. Однако, для этого необходимо будет провести много дополнительных исследований.