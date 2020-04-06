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Нашли лекарства, которые способны побороть коронавирус за 48 часов

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Лечение короновируса ивермектином / unsplash.com

Австралийские ученые заметили, что противопаразитарный препарат ивермектин может оказаться действенным при лечении коронавируса. Он смог уничтожить вирус за 48 часов, но пока только в пробирке.

Статья об этом опубликована в издании Antiviral Research.

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Доктор Кайли Вагстафф из Института биомедицинских исследований Монаша, которая возглавляла исследования, утверждает, что препарат ивермектин остановил рост SARS-CoV-2 в клеточной культуре в течение 48 часов.

Мы обнаружили, что даже одна доза может удалить всю вирусную РНК за 48 часов и что даже за 24 часа она значительно сократилась,
– сказала Вагстафф.

Исследования на людях

Ученые предупреждают, что исследования проводились in vitro (в пробирке) и лекарства еще должны пройти испытания на людях. Поэтому следующая задача ученых –выяснить, есть ли эффективная доза, при которой можно использовать его для людей.

 
Ивермектин – что это
Антипаразитарный препарат, который доказал свою эффективность in vitro против широкого спектра вирусов, включая вирусы ВИЧ, денге, гриппа и Зика. В Украине он часто применяется в ветеринарии. Ивермектин показал эффективность для людей и животных. Для людей его применяют при чесотке, гельминтозах, миазе.

Ивермектин могут применять против коронавируса / unsplash.com

Хотя механизм, с помощью которого ивермектин влияет на коронавирус, неизвестен, но исходя из действия на другие вирусы, можно сделать вывод, что он ослабляет клетки-хозяева.

Доктор Леон Кейли из Королевской больницы Мельбурна, где проводились эксперименты с живым коронавирусом, говорит:

"Как вирусолог, которая была в команде, первой изолировавшей коронавирус SARS-COV2 за пределами Китая в январе 2020 года, я взволнована перспективой использования ивермектина в качестве потенциальных лекарств против COVID-19", – сказала Кейли.

Применение ивермектина для борьбы с COVID-19 будет зависеть от результатов дальнейших доклинических и клинических исследований. Сейчас австралийские ученые активно ищут финансирование.


Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Медицина Лекарства Новости Здоровье Профилактика заболеваний Лечение
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