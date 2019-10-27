Нашли метод борьбы с наркотической зависимостью
Открытие американских ученых позволит разработать новые методы борьбы с опиоидной зависимостью, которая ежегодно уносит жизни тысяч людей. Полноценного лечения зависимости от наркотиков и медицинских препаратов до сих пор не изобрели. Это связывают с тем, что молекулярные процессы, которые отвечают за формирование зависимости, плохо изучены.
Исследователи Института Скриппса решили изучить этот вопрос с помощью созданного ими метода отслеживания концентрации молекулы цАМФ в генномодифицированных мышах.
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Механизм опиоидной зависимости
Метод заключается в передаче сигналов от рецепторов мембраны нейрона до его внутренних структур.
Ученые применили подход к близлежащему ядру – участку мозга, который считают центральным элементом системы, отвечающей за чувство вознаграждения.
При употреблении опиоидных наркотиков в данный участок мозга поступает максимально большая доза дофамина. Чем чаще это повторяется – тем большая доза дофамина и соответственно наркотиков необходима для ее активизации.
Эксперимент показал, что однократное введение морфина мышам вызвало приток дофамина в близлежащее ядро и приводило к изменениям в работе средних колючих нейронов D1 и D2.
Опиоидная зависимость ежегодно уносит тысячи жизней
Как следствие, нейроны D1, отвечающие за положительный полезный опыт, стали гораздо более чувствительны к дофамину, чем нейроны D2, подавляющие сигнал о вознаграждении.
Многократное ежедневное введение морфина, имитировавшее прием наркотиков, сместило баланс в пользу тормозных нейронов D2. Ученые считают, что такие изменения ответственны за формирование опиоидной зависимости и связанных с ней симптомов.
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