Нашли метод борьбы с наркотической зависимостью

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Опиоидная зависимость
Опиоидная зависимость / edition.cnn.com

Открытие американских ученых позволит разработать новые методы борьбы с опиоидной зависимостью, которая ежегодно уносит жизни тысяч людей. Полноценного лечения зависимости от наркотиков и медицинских препаратов до сих пор не изобрели. Это связывают с тем, что молекулярные процессы, которые отвечают за формирование зависимости, плохо изучены.

Исследователи Института Скриппса решили изучить этот вопрос с помощью созданного ими метода отслеживания концентрации молекулы цАМФ в генномодифицированных мышах.

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Механизм опиоидной зависимости

 
Опиоиды – что это?
Это психоактивные вещества, полученные из опийного мака, или их синтетические аналоги и соединения, синтезируемые нашим организмом. Препараты дают ощущение эйфории и иногда вызывают сон. Также они имеют обезболивающий эффект.

Метод заключается в передаче сигналов от рецепторов мембраны нейрона до его внутренних структур.

Ученые применили подход к близлежащему ядру – участку мозга, который считают центральным элементом системы, отвечающей за чувство вознаграждения.

При употреблении опиоидных наркотиков в данный участок мозга поступает максимально большая доза дофамина. Чем чаще это повторяется – тем большая доза дофамина и соответственно наркотиков необходима для ее активизации.

Эксперимент показал, что однократное введение морфина мышам вызвало приток дофамина в близлежащее ядро ​​и приводило к изменениям в работе средних колючих нейронов D1 и D2.


Опиоидная зависимость ежегодно уносит тысячи жизней

Как следствие, нейроны D1, отвечающие за положительный полезный опыт, стали гораздо более чувствительны к дофамину, чем нейроны D2, подавляющие сигнал о вознаграждении.

Многократное ежедневное введение морфина, имитировавшее прием наркотиков, сместило баланс в пользу тормозных нейронов D2. Ученые считают, что такие изменения ответственны за формирование опиоидной зависимости и связанных с ней симптомов.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение
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