Нашли метод восстановления нервных клеток
Исследователи Медицинской школы Университета Питтсбурга создали механизм, который способствует росту и регенерации поврежденных нервов.
Пока эта технология была опробована на обезьянах, пишет Science Translational Medicine.
К теме: Можно ли иметь детей после химиотерапии: ответ онколога
Периферические нервы могут отрастать длиной чуть меньше, чем сантиметр, но если поврежден отдел длиннее, то нерв не может найти свою цель. Часто дезориентированный нерв завязывается в болезненный шарик, который называют невромой.
Самое распространенное лечение длинных сегментов повреждения нерва – удаление худого сенсорного нерва на задней части ноги, что приводит к онемению конечности и другим осложнениям. Кроме того, к реанимированной конечности возвращается только от 40 до 60% двигательных функций.
Для того, чтобы восстановить нервные клетки, разработчики создали полимерную трубку, наполненную белком, которая способствует правильному росту. Этот метод вернул около 80% тонкого моторного контроля в больших пальцах четырех обезьян с 6-сантиметровым нервным разрывом в предплечье.
Полимерная трубка, которая помогает нервам правильно срастись / NB Fadia
Сейчас разработчики начали сотрудничество с Управлением пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA), чтобы начать испытания на людях.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.