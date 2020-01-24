Нашли метод восстановления нервных клеток

Исследователи Медицинской школы Университета Питтсбурга создали механизм, который способствует росту и регенерации поврежденных нервов.

Пока эта технология была опробована на обезьянах, пишет Science Translational Medicine.

К теме: Можно ли иметь детей после химиотерапии: ответ онколога

Периферические нервы могут отрастать длиной чуть меньше, чем сантиметр, но если поврежден отдел длиннее, то нерв не может найти свою цель. Часто дезориентированный нерв завязывается в болезненный шарик, который называют невромой.

Самое распространенное лечение длинных сегментов повреждения нерва – удаление худого сенсорного нерва на задней части ноги, что приводит к онемению конечности и другим осложнениям. Кроме того, к реанимированной конечности возвращается только от 40 до 60% двигательных функций.

Для того, чтобы восстановить нервные клетки, разработчики создали полимерную трубку, наполненную белком, которая способствует правильному росту. Этот метод вернул около 80% тонкого моторного контроля в больших пальцах четырех обезьян с 6-сантиметровым нервным разрывом в предплечье.



Полимерная трубка, которая помогает нервам правильно срастись / NB Fadia

Сейчас разработчики начали сотрудничество с Управлением пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA), чтобы начать испытания на людях.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.