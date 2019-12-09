Нашли неожиданную эволюционную пользу алкоголя

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Алкоголь важен для человечества / unsplash.com

Алкоголь помог нашим предкам выиграть в эволюционной борьбе. Около 10 миллионов лет назад они питались упавшими на землю фруктами, в которых начинались процессы брожения.

Благодаря генетической адаптации, что позволила нашим предкам усваивать алкоголь, они смогли есть перезревшие фрукты и в результате выиграть в борьбе с другими приматами, говорится в новой книге Humans and alcohol: a long and social affair.

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Даже сейчас крупные обезьяны могут употреблять в пищу забродившие фрукты и пальмовое вино, изготовленное человеком.

Средняя доля алкоголя в опавших плодах обычно колеблется в пределах от 1 до 4 процентов, как в легком пиве. Исследователи считают, что проблема современных отношений с алкоголем не в самом продукте, а в концентрациях, которые нам теперь доступны.

Здатність вживати алкоголь допомогла людству
Способность употреблять алкоголь помогла человечеству / phys.org

Книга рассматривает историю отношений человека с алкоголем начиная с далекого прошлого до наших дней. Об алкоголе часто говорится только как о медицинской проблеме в контексте зависимости, при этом во внимание не берется социальный аспект.

Авторы решили обратить внимание на его социальную функцию: пиры и застолья всегда были важным элементом для создания и поддержания отношений между людьми.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Алкоголь
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