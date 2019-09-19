Нашли неожиданную пользу алкоголя

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Диабет и алкоголь
Диабет и алкоголь / pixabay.com

Бокал пива или вина в день могут снизить риск развития диабета, утверждают ученые из Юго-Восточного университета Китая.

Об этом они заявили на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета.

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Ученые проанализировали десять предыдущих работ, посвященных связи между употреблением алкоголя и диабетом II типа. Всего в выборку попали 575 человек.

 
Диабет – что это?

Это хроническое заболевание, при котором поджелудочная железа не производит достаточного количества инсулина или же организм не может эффективно использовать выработанный инсулин. Инсулин – это гормон, который регулирует уровень сахара (глюкозы) в крови. Если у больного поджелудочная железа совсем не вырабатывает инсулин – это первый тип диабета, инсулинозависимый, который ежедневно должен делать инъекции этого гормона. А при втором типе – организм вырабатывает инсулин, но он не воспринимается организмом.

Первый тип сахарного диабета возникает преимущественно в молодом возрасте из-за наследственности или после перенесения тяжелых вирусных инфекций, которые повреждают поджелудочную железу. А второй тип - из-за неправильного питания и лишнего веса - в возрасте после 40 лет.

Исследователи пришли к выводу, что умеренное употребление алкоголя (20 г этанола в сутки и меньше) улучшает переработку глюкозы. Такое количество содержится в 500 мл пива, 200 мл вина или 50 мл крепких спиртных напитков.

Вчені запевняють, що алкоголь може бути профілактикою діабету
Ученые уверяют, что алкоголь может быть профилактикой диабета

Кроме того, употребление алкоголя оказалось связанным с более низким уровнем триглицеридов – наиболее распространенным типом жиров, содержащихся в пищевых продуктах. Высокий уровень триглицеридов часто возникает у диабетиков, которые плохо следят за состоянием здоровья, и является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Необходимы более масштабные исследования для дальнейшей оценки влияния употребления алкоголя на уровень сахара в крови, особенно у пациентов с диабетом II типа,
- рассказал доктор Юйлин Чена.

Однако оптимизм китайских ученых не разделяют их коллеги. Чем ниже количество потребляемого алкоголя, тем ниже риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, поэтому нужно пить меньше спиртного, а не больше.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Профилактика заболеваний Здоровое питание Алкоголь Диабет
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