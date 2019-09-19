Нашли неожиданную пользу алкоголя

Бокал пива или вина в день могут снизить риск развития диабета, утверждают ученые из Юго-Восточного университета Китая.

Об этом они заявили на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета.

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Ученые проанализировали десять предыдущих работ, посвященных связи между употреблением алкоголя и диабетом II типа. Всего в выборку попали 575 человек.

Диабет – что это? Это хроническое заболевание, при котором поджелудочная железа не производит достаточного количества инсулина или же организм не может эффективно использовать выработанный инсулин. Инсулин – это гормон, который регулирует уровень сахара (глюкозы) в крови. Если у больного поджелудочная железа совсем не вырабатывает инсулин – это первый тип диабета, инсулинозависимый, который ежедневно должен делать инъекции этого гормона. А при втором типе – организм вырабатывает инсулин, но он не воспринимается организмом. Первый тип сахарного диабета возникает преимущественно в молодом возрасте из-за наследственности или после перенесения тяжелых вирусных инфекций, которые повреждают поджелудочную железу. А второй тип - из-за неправильного питания и лишнего веса - в возрасте после 40 лет.

Исследователи пришли к выводу, что умеренное употребление алкоголя (20 г этанола в сутки и меньше) улучшает переработку глюкозы. Такое количество содержится в 500 мл пива, 200 мл вина или 50 мл крепких спиртных напитков.



Ученые уверяют, что алкоголь может быть профилактикой диабета

Кроме того, употребление алкоголя оказалось связанным с более низким уровнем триглицеридов – наиболее распространенным типом жиров, содержащихся в пищевых продуктах. Высокий уровень триглицеридов часто возникает у диабетиков, которые плохо следят за состоянием здоровья, и является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Необходимы более масштабные исследования для дальнейшей оценки влияния употребления алкоголя на уровень сахара в крови, особенно у пациентов с диабетом II типа,

- рассказал доктор Юйлин Чена.

Однако оптимизм китайских ученых не разделяют их коллеги. Чем ниже количество потребляемого алкоголя, тем ниже риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, поэтому нужно пить меньше спиртного, а не больше.

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