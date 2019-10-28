Нашли неожиданную пользу в переводе часов

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Перевод часов: польза
Перевод часов: польза / unsplash.com

Количество смертельно опасных инфарктов падает почти на 20% после того, как часы переводят на зимнее время. Это происходит в первые два-три дня после перевода стрелок.

Перевод часов на зимнее время дарит людям не только дополнительный час сна. Эти 60 минут оказывают выраженное положительное влияние на здоровье. Причем это очень важно для миллионов людей, страдающих от болезни сердца.

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Ученые из Университета Колорадо выяснили, что в первые два-три дня после перевода часов на зимнее время количество смертельно опасных инфарктов падает почти на 20%.

То же самое можно сказать и о переходе на летнее время, но только в противоположном смысле. Когда мы переводим часы на час вперед, то это увеличивает коэффициент смертельно опасных инфарктов на 25% почти мгновенно.

Переведення годинника зменшує кількість інфарктівПеревод часов уменьшает количество инфарктов

Эксперты объясняют это тем, что современный человек вообще в целом недосыпает. Переход на зимнее время дарит нам целый час дополнительного сна, что очень важно для организма, который во время ночного отдыха запускает естественные процессы регенерации. Они касаются и укрепления в работе сердечно-сосудистой системы.

Исследования в прошлом году с участием 460 тысяч жителей в Великобритании показали, что даже не имея семейной истории заболеваний сердца, люди в случае дефицита сна, сталкивались с высоким риском этих недугов. Вот почему так важно по ночам тратить на сон хотя бы 7 часов.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Профилактика заболеваний Сердечно-сосудистые заболевания
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