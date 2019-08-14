Нашли неожиданную пользу желчи для мозга

Ученые обнаружили аномально высокий уровень билирубина в мозге мышей и доказали, что желчный пигмент защищает от окислительного стресса. Такое открытие поможет найти новые подходы лечения нейродегенеративных заболеваний.

Исследователи из Госпиталя Джона Хопкинса обнаружили, что желчный пигмент билирубин может играть уникальную роль в защите клеток мозга от повреждений при окислительном стрессе. До сих пор билирубин был для врачей ключевым маркером желтухи.

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В начале исследования команда обнаружила исключительно высокие уровни билирубина в мозге мышей – в 5-10 раз выше, чем в печени грызунов. Предыдущие исследования показали, что билирубин может быть важным антиоксидантом, поэтому ученые решили выяснить, для чего нужны такие огромные запасы мозга.

У мышей без билирубина наблюдалось в два-три раза больше повреждений головного мозга, чем у контрольной группы, свидетельствуют результаты эксперимента.

Модифицированные мыши были уязвимыми в отношении окислительного стресса.

Новое понимание функций билирубина поможет находить новые подходы лечения нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Паркинсона.

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