Нашли неожиданные ранние симптомы диабета
Британские врачи установили, что на наличие диабета могут указывать необычные признаки, – в частности, это проблемы со сном, ночное потоотделение и очень яркие сны.
Диабет развивается, когда поджелудочная железа вырабатывает недостаточно инсулина или же организм перестает на него адекватно реагировать. В результате нарушаются механизмы контроля сахара в крови, что сказывается на общем самочувствии человека и вызывает различные симптомы, пишет Express.
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Необычные симптомы диабета
Британские медики констатируют, что одними из этих признаков, которые сигналят о диабете, могут быть проблемы со сном. Если человек сталкивается с бессонницей, страдает от повышенного потоотделения, и видит очень яркие сны, это может быть связано с гипогликемией или падением уровня сахара в крови, одним из характерных сигналов о диабете.
Также медики сообщили, что на развитие диабета у человека могут указывать необычные темные пятна на коже, которые возникают из-за избытка инсулина, циркулирующего в крови. Чаще всего такие пятна первыми появляются в области голеней.
Все о сахарном диабете/ инфографика Здоровья 24
Что делать, если появились такие симптомы?
При подозрении на гипогликемию врачи рекомендуют проверить уровень сахара в крови.
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