Нашли неожиданные ранние симптомы диабета

Британские врачи установили, что на наличие диабета могут указывать необычные признаки, – в частности, это проблемы со сном, ночное потоотделение и очень яркие сны.

Диабет развивается, когда поджелудочная железа вырабатывает недостаточно инсулина или же организм перестает на него адекватно реагировать. В результате нарушаются механизмы контроля сахара в крови, что сказывается на общем самочувствии человека и вызывает различные симптомы, пишет Express.

Также на тему: Сколько раз в день нужно кушать людям с диабетом: новые нормы

Необычные симптомы диабета

Британские медики констатируют, что одними из этих признаков, которые сигналят о диабете, могут быть проблемы со сном. Если человек сталкивается с бессонницей, страдает от повышенного потоотделения, и видит очень яркие сны, это может быть связано с гипогликемией или падением уровня сахара в крови, одним из характерных сигналов о диабете.

Диабет – что это? Это метаболическое состояние, при котором организм не способен в достаточной мере перерабатывать глюкозу (сахар). Из-за этого уровень сахара в крови постоянно высокий. Если его не диагностировать вовремя, это может привести к различным осложнениям, включая гипергликемию, гипертонию и проблемы со зрением.

Также медики сообщили, что на развитие диабета у человека могут указывать необычные темные пятна на коже, которые возникают из-за избытка инсулина, циркулирующего в крови. Чаще всего такие пятна первыми появляются в области голеней.



Все о сахарном диабете/ инфографика Здоровья 24

Что делать, если появились такие симптомы?

При подозрении на гипогликемию врачи рекомендуют проверить уровень сахара в крови.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.