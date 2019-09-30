Нашли новую опасность чрезмерных тренировок

Избыток физических нагрузок приводит не только к усталости. Ученые доказали, что чрезмерные тренировки вызывают усталость мозга и нарушают его способность логически мыслить.

Известно, что физические нагрузки повышают уровень энергии и в целом очень полезны для здоровья человека. Однако необходимо помнить, что пользу приносят грамотно рассчитанные тренировки.

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Например, если между походами в спортзал или пробежками человек не успевает восстановиться, или заставляет себя выполнять те или иные тяжелые упражнения, то это может привести к состоянию под названием перетренированность.Оно негативно влияет на организм.

Французские исследователи наблюдали за спортсменами, участвующими в триатлоне. Выяснилось, что после очень утомительных тренировок у них отмечалась не только физиологическая, но и эмоциональная усталость, пишет Current Biology.



Чрезмерные тренировки вредят мозгу

Мозг спортсменов терял способность рационально мыслить и избегать тех или иных соблазнов. Сканирование мозга показало, что после очень интенсивных тренировок у людей снижается активность в зоне, которая отвечает за контроль, то есть в префронтальной коре. Другими словами, речь идет о синдроме выгорания мозга из-за тех усилий, которые орган тратит на достижение определенных целей при тренировке.

Исследователи подчеркивают, что височная префронтальная область часто страдает из-за перетренированность. Именно она является тем слабым звеном в мозгу, которое отвечает за когнитивный контроль.

Это еще раз подчеркивает, насколько важно соблюдать грамотно рассчитанный режим тренировок, ну а после интенсивных профессиональных физических нагрузок людям лучше не делать никаких серьезных действий и не принимать ответственных решений.

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