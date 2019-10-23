Нашли новую опасность оральных контрацептивов

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Оральные контрацептивы вызывают ожирение
Оральные контрацептивы вызывают ожирение / unsplash.com

Испанские ученые пришли к выводу, что прием оральных контрацептивов повышает риск ожирения.

Об этом говорится в работе исследователей Университета Наварры, которую опубликовали в International Journal of Obesity.

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Ученые более восьми лет наблюдали за здоровьем 4920 женщин (средний возраст – 28 лет). Участницы контрольной группы не принимали оральные контрацептивы.

Выяснилось, что прием таблеток в течение двух и более лет увеличивает на 78% вероятность развития ожирения в последующие восемь лет.

Оральні контрацептиви втричі підвищують ризик ожиріння

Оральные контрацептивы втрое повышают риск ожирения

"Риск развития ожирения в последующие годы почти вдвое выше среди женщин, которые регулярно принимают оральные контрацептивы, и почти в три раза – среди тех, кто принимает их более двух лет", – рассказал исследователь Альваро Сан Хуан Родригес.

По словам Альфредо Хеа, риск ожирения может быть связан с задержкой жидкости, отложением жира или даже приростом мышечной массы в результате гормональных изменений.

Эти результаты доказывают, что нужно быть осторожными в применении оральных контрацептивов и дают важную информацию женщинам при принятии решения об использовании этих препаратов.

Ранее шведские и североамериканские ученые доказали взаимосвязь между приемом оральных контрацептивов и диабетом, гипертонией, ишемической болезнью сердца и рака молочной железы.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Ожирение Беременность и роды Женское здоровье
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