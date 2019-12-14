Обнаружили новые продукты, которые вызывают бессонницу
Примерно 30% взрослых время от времени испытывают бессонницу, и новое исследование показывает, что в этом может быть виновата диета.
Бессонница часто лечится когнитивно-поведенческой терапией или медикаментами, но они могут быть дорогими или иметь побочные эффекты, пишет medicalxpress.
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Обнаружив другие факторы, которые приводят к бессоннице, можно найти простые и недорогие вмешательства с меньшим количеством потенциальных побочных эффектов.
Как проходило исследование
В исследовании ученые собрали данные более чем 50 тысяч участников программы "Инициативы по охране здоровья женщин", которые заполняли дневники питания. Исследователи выяснили, что у женщин с высоким гликемическим индексом в рационе чаще развивается бессонница.
Пища с высоким гликемическим индексом может не дать заснуть / unsplash.com
Рафинированные углеводы
Различные виды углеводов по-разному повышают уровень сахара в крови. Высокоочищенные углеводы – такие как добавленный сахар, белый хлеб, белый рис, имеют более высокий гликемический индекс и вызывают скорее повышение уровня сахара в крови.
Когда уровень сахара в крови быстро повышается, ваш организм реагирует, выпуская инсулин, и в результате снижения уровня сахара в крови может привести к выбросу гормонов, таких как адреналин и кортизол, которые могут нарушать сон.
Вывод ученых
Исследователи выдвинули гипотезу, что резкие скачки уровня сахара в крови после употребления рафинированных углеводов могут спровоцировать бессонницу.
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