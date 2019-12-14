Обнаружили новые продукты, которые вызывают бессонницу

Примерно 30% взрослых время от времени испытывают бессонницу, и новое исследование показывает, что в этом может быть виновата диета.

Бессонница часто лечится когнитивно-поведенческой терапией или медикаментами, но они могут быть дорогими или иметь побочные эффекты, пишет medicalxpress.

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Обнаружив другие факторы, которые приводят к бессоннице, можно найти простые и недорогие вмешательства с меньшим количеством потенциальных побочных эффектов.

Как проходило исследование

В исследовании ученые собрали данные более чем 50 тысяч участников программы "Инициативы по охране здоровья женщин", которые заполняли дневники питания. Исследователи выяснили, что у женщин с высоким гликемическим индексом в рационе чаще развивается бессонница.



Пища с высоким гликемическим индексом может не дать заснуть / unsplash.com

Рафинированные углеводы

Различные виды углеводов по-разному повышают уровень сахара в крови. Высокоочищенные углеводы – такие как добавленный сахар, белый хлеб, белый рис, имеют более высокий гликемический индекс и вызывают скорее повышение уровня сахара в крови.

Когда уровень сахара в крови быстро повышается, ваш организм реагирует, выпуская инсулин, и в результате снижения уровня сахара в крови может привести к выбросу гормонов, таких как адреналин и кортизол, которые могут нарушать сон.

Вывод ученых

Исследователи выдвинули гипотезу, что резкие скачки уровня сахара в крови после употребления рафинированных углеводов могут спровоцировать бессонницу.

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