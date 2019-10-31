Нашли новый фактор, который спасет от алкоголизма

119 Читати новину українською
Алкоголизм и образование: взаимосвязь
Алкоголизм и образование: взаимосвязь / unsplash.com

Высшее образование может влиять на поведение людей, употребляющих алкоголь, и снижать риск развития алкогольной зависимости.

Потребление алкоголя является главным фактором риска смерти и утраты трудоспособности во всем мире. Определение факторов, связанных с тем, сколько, как часто и что пьют люди, может быть важным для разработки и совершенствования стратегий лечения зависимости.

Читайте также: Любовь к алкоголю связана с размером мозга

Предыдущие исследования свидетельствуют о том, что образовательные достижения могут влиять на уровень потребления алкоголя, но имеют противоречивые результаты. К таким выводам пришли ученые из Национального института здравоохранения США, пишет Science Daily.

via GIPHY

В рамках исследования ученые изучили медицинские данные 780 тысяч человек и обнаружили, что дополнительные 3,6 лет обучения могут снизить риск развития зависимости от алкоголя.

Специалисты также отметили, что люди с незаконченным и средним образованием чаще злоупотребляют пивом и сидром, в то время как люди с высшим образованием предпочитают напиваться вином. Связь между уровнем образования и тягой к спиртному оказалась более выраженной у женщин.

Ученые отметили, что в исследовании принимали участие только жители англоязычных стран, поэтому его следует расширить, охватив представителей других государств.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Снюс: как действует и чем опасен жевательный табак
сегодня
4046
Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Учеба Алкоголь Здоровая жизнь
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Гепатиты А, В и С: симптомы, лечение, профилактика
28 октября 15:30 Гепатиты А, В и С: симптомы, лечение, профилактика
Юліана Вінтюк 100630
Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
28 октября 12:47 Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
Ірина Полицька 47598
Кто такие чайлдфри и почему не хотеть детей – нормально
23 октября 15:04 Кто такие чайлдфри и почему не хотеть детей – нормально
1500
Мифы о менструации: что вы могли не знать о многоразовых средствах женской гигиены
22 октября 10:30 Мифы о менструации: что вы могли не знать о многоразовых средствах женской гигиены
Наталя Сколоздра 1018
Что такое овуляция: как ее рассчитать, основные симптомы
22 октября 09:47 Что такое овуляция: как ее рассчитать, основные симптомы
Оксана Вербіцька 36476
Новости
Больше новостей
Залиште відгук