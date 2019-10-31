Нашли новый фактор, который спасет от алкоголизма

Высшее образование может влиять на поведение людей, употребляющих алкоголь, и снижать риск развития алкогольной зависимости.

Потребление алкоголя является главным фактором риска смерти и утраты трудоспособности во всем мире. Определение факторов, связанных с тем, сколько, как часто и что пьют люди, может быть важным для разработки и совершенствования стратегий лечения зависимости.

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Предыдущие исследования свидетельствуют о том, что образовательные достижения могут влиять на уровень потребления алкоголя, но имеют противоречивые результаты. К таким выводам пришли ученые из Национального института здравоохранения США, пишет Science Daily.

В рамках исследования ученые изучили медицинские данные 780 тысяч человек и обнаружили, что дополнительные 3,6 лет обучения могут снизить риск развития зависимости от алкоголя.

Специалисты также отметили, что люди с незаконченным и средним образованием чаще злоупотребляют пивом и сидром, в то время как люди с высшим образованием предпочитают напиваться вином. Связь между уровнем образования и тягой к спиртному оказалась более выраженной у женщин.

Ученые отметили, что в исследовании принимали участие только жители англоязычных стран, поэтому его следует расширить, охватив представителей других государств.

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