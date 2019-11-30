Нашли новый метод борьбы с детским раком

Ученые выяснили, что новая субстанция может стать общим знаменателем для будущих лекарств. А они уже помогут в борьбе с тяжелым раком.

В ходе исследования, посвященного поиску новых методов борьбы с лейкозом, ученые из Университета Цюриха и Детского госпиталя при Университете Цюриха тщательно изучили молекулярные причины этого расстройства. Результаты исследования были представлены в журнале Cancer Cell.

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Лейкоз – что это? Острый лимфобластный лейкоз – это разновидность рака крови, который преимущественно поражает детей и молодых людей. Он содержит скопление большого количества злокачественных прогениторных клеток, которые содержатся в крови и заменяют здоровые белые клетки. Все это приводит к изменению генетического материала, когда две хромосомы сплетаются вместе для создания новых аномальных генов, разрушают систему, которая контролирует нормальное развитие крови.

Исследователи во главе с Жан-Пьером Буркин (Jean-Pierre Bourquin) и Битом Борхаузером (Beat Bornhauser) проанализировали белок под названием TCF3-HLF, который обычно связан с этим лейкозом.



Новый метод считают очень перспективным

Анализы показали, что он рождается путем сплетения двух хромосом и содержит элементы под названием факторы транскрипции, которые активируют определенные гены. Этот белок и способствует формированию злокачественных белых кровяных клеток, вызывающих лейкозы.

При этом он не действует в одиночестве. TCF3-HLF удается собрать более сотни других белков, которые помогают ему активировать гены. С помощью редактора генов CRISPR / Cas9 ученым удалось обнаружить 11 критических факторов, необходимых для скопления аномальных клеток крови.

Один из этих компонентов под названием белок EP300, что усиливает активацию генов, и назван в качестве очень перспективного средства терапии.

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