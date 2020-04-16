Нашли новый неожиданный симптом коронавируса

Врачи все чаще замечают новый симптом коронавируса – сыпь на ногах. Особенно много сообщений из итальянских и испанских больниц. Медики говорят, что в основном этот симптом встречается у детей и подростков, реже – у взрослых.

Об этом сообщает Metro со ссылкой на врачей. Эти высыпания похожи на сыпь при ветряной оспе и кори, заявили в ассоциации педиатров Италии.

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При этом чаще всего высыпания появляются на пальцах ног. Итальянские врачи сообщают об этом симптоме у каждого пятого госпитализированного, иногда сыпь появляется и на других частях тела.



Сыпь на ногах при коронавирусе / metro

Например, в одной из больниц Италии сыпь на ногах у госпитализированного ребенка приняли за укусы паука и не обращали внимание.

Однако когда этот симптом начали замечать и в других клиниках и странах, связь между сыпью и коронавирусом стала очевидной.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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