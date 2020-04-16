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Нашли новый неожиданный симптом коронавируса

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Новий симптом коронавірусу / unsplash.com

Врачи все чаще замечают новый симптом коронавируса – сыпь на ногах. Особенно много сообщений из итальянских и испанских больниц. Медики говорят, что в основном этот симптом встречается у детей и подростков, реже – у взрослых.

Об этом сообщает Metro со ссылкой на врачей. Эти высыпания похожи на сыпь при ветряной оспе и кори, заявили в ассоциации педиатров Италии.

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При этом чаще всего высыпания появляются на пальцах ног. Итальянские врачи сообщают об этом симптоме у каждого пятого госпитализированного, иногда сыпь появляется и на других частях тела.


Сыпь на ногах при коронавирусе / metro

Например, в одной из больниц Италии сыпь на ногах у госпитализированного ребенка приняли за укусы паука и не обращали внимание.

Однако когда этот симптом начали замечать и в других клиниках и странах, связь между сыпью и коронавирусом стала очевидной.


Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Медицина Коронавирус COVID-19 Здоровье Лечение
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