Нашли новый, простой и доступный способ диагностики рака

Новое прорывное исследование дает возможность диагностировать рак по простейшему анализу крови. Это может стать поворотным этапом в онкологии.

Группа ученых из США, Индии и Великобритании представила клинические доказательства того, что с помощью инновационного анализа крови можно выявлять скопления раковых клеток у пациентов, не имеющих симптомов, пишет Press Wire.

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Это неинвазивный (безоперационный) и в высокой степени надежный тест, который упрощает обнаружение опухолей, что делает этот процесс более быстрым и менее затратным. Ожидается, что коммерческое использование теста начнется уже в ближайшем будущем.

Как проходило исследование?

Это первое исследование, оценивающее наличие циркуляционных опухолевых эмболий у более чем 16 тысяч человек. Оно показало, что таким образом можно выявлять рак. Когда кластеры клеток отделяются от опухолей на ранних стадиях и попадают в кровоток, их можно аккуратно изолировать.



Диагностика рака по анализу крови / unsplash.com

Соотношение при этом составляет несколько сотен злокачественных клеток на 100 миллионов обычных в 10 миллилитрах крови. Почти все образцы рака в ходе исследования были кластерами клеток, а среди людей без рака они встречались крайне редко.

Почему это важно?

Важным является то, что опухоли по новому анализу крови можно выявлять у людей с раком без симптомов. Болезнь у них находится на ранней стадии, когда вероятность полной ремиссии является максимальной, а прогнозы благоприятными.

Большинство опухолей на поздних стадиях неизлечимы, и пациентам помогают продлить жизнь на несколько лет или месяцев.

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