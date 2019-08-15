Нашли новый способ контролировать пол детей

Биологи из Университета Хиросимы открыли способ замедления сперматозоидов с Х-хромосомой путем избирательной активации рецепторов.

Ученые испытали этот способ на мышах. Сначала биологи изучили данные РНК-секвенирования мышиной спермы и выяснили, что на X-хромосоме остаются активными 492 гена из почти трех тысяч, пишет журнал PLOS Biology.

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Исследователи обнаружили шесть рабочих генов, кодирующих рецепторы, к которым можно подобрать уникальные молекулы (лиганды). Из этого списка ученые выбрали гены, кодирующие рецепторы, участвующие в работе врожденного иммунитета.



Ученые смогли контролировать сперматозоиды

Выяснилось, что они вырабатываются в X-вместимых сперматозоидах, но не Y. Инкубация спермы с иммуномодуляторами привела к уменьшению подвижности сперматозоидов.

Количество мышат мужского пола в результате такого отбора составило 90%: 69 эмбрионов с генотипом XY из 77 полученных эмбрионов. Для X-фракции результат оказался хуже: лишь 70% потомства оказалось самками.

Авторы выяснили, что другие гены этого семейства действуют в человеческой и свиной сперме, так что эта технология потенциально может быть применена и для других видов.

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