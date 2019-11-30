Нашли новый способ лечения алкоголизма

Одноразовая доза кетамина может помочь в борьбе с алкогольной зависимостью, сократив количество потребляемого алкоголя

Это выяснили ученые из Университетского колледжа Лондона, сообщает MedicalXpress.

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Основываясь на предыдущих работах по лечению алкоголизма с помощью кетамина, ученые предположили, что это вещество может менять работу системы вознаграждения в мозге.

По словам исследователей, инъекция кетамина после восстановления воспоминаний, связанных с употреблением алкоголя, приводит к снижению тяги и снижению количества употребляемого алкоголя в течение девяти месяцев.

Как проходило исследование?

Чтобы проверить эту идею, команда набрала 90 добровольцев, которые злоупотребляют алкоголем, но не имеют диагноза «алкоголизм». Исследователи давали им стакан пива, демонстрировали связанные с выпивкой изображения и просили оценить ожидаемое удовольствие.

Однако прежде, чем испытуемые успевали выпить свои стаканы, пиво у них отбирали. По замыслу ученых, это должно было активировать воспоминания о вознаграждении и нарушить ассоциации между ними и выпивкой.

Для усиления воздействия треть участников эксперимента в этот же момент получили дозу кетамина. Еще трети дали плацебо, а треть добровольцев принимали кетамин без предварительной активации вознаграждения.



Кетамин смог уменьшить тягу к алкоголю

Выводы ученых

Результаты показали, что сочетание кетамина с активацией памяти действительно снижает тягу к алкоголю. Эффект сохранялся в течение девяти месяцев после проведения эксперимента. Интересно, что участники из группы, получавшей кетамин без предварительной активации воспоминаний, также сообщили, что стали пить меньше, однако среди них результаты были не столь впечатляющими.

Исследователи предупреждают, что эта работа является всего лишь доказательством концепции, а не клиническим испытанием.

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